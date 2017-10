Bio-Lieferservice "made in Kärnten"

03.10.2017, 16:00 Uhr

"Bio bringt's" feiert Geburtstag. Das bäuerliche Lieferservice hat mittlerweile schon rund 300 Kunden.

MOOSBURG. Seit genau zwei Jahren wird bei "Bio bringt's", dem bäuerlichen Lieferservice aus Moosburg, von den Höfen direkt ins Haus geliefert. Abgedeckt wird das Gebiet um Moosburg und die Landeshauptstadt. Das reichhaltige Bio-Sortiment in der Umgebung wird via Lieferservice gebündelt, heuer kamen gleich zwei Höfe dazu - der Demeterhof Kraindorf und der Biohof Schnitzer. Angeboten wird Gemüse, Brot und Getreide, Milchprodukte und Eier bis Rindfleisch und Honig.

Überschuss vermeiden

"Offene Höfe"

Zu "Bio bringt's" Kunden erhalten jede Woche ein E-Mail mit aktuellen Lieferinfos und Angeboten. Die Bestellung (Bestellschluss: Montag 18 Uhr) kann per E-Mail (bestellung@bio-bringts.at), über die Homepage



Die Lieferung erfolgt immer Donnerstag am Nachmittag bzw. Abend und Freitag (ab Vormittag).



Die Höfe:

Biohof Rohrer, Moosburg (Gemüse)

Biohof Lautemann, Moosburg (Rohmilch, Vollmilchtopfen, Natur- und Fruchtjoghurt, Honig)

Biohof Muhr / Schlintl, Moosburg (Getreide, Fleisch vom Bio-Jungrind)

Moosrösslerhof, Glanegg (Glundner Käse, Butter)

Biohof Jäger, Moosburg (Erdäpfel, Apfelmost)

Biohof Schnitzer, Gnesau (Eier)

Demeterhof Kraindorf, St. Veit (Brot)

Der Grundsatz dabei lautet: "Wenn's aus ist, ist's aus!" Das bedeutet, es wird nicht mehr verkauft als die Partnerhöfe selbst produzieren. So wird Überschuss vermieden. "Daher ist auch eine rechtzeitige Bestellung besonders wichtig. Wir zeigen, dass eben nicht zu jeder Jahreszeit alles vorhanden ist - anders als in den Supermärkten", so Anita Lautemann vom gleichnamigen Biohof. Momentan ist - aufgrund der Saison - fast das ganze Sortiment erhältlich.Die Betriebe sind auch am Krumpendorfer Sommermarkt und einmal im Monat am Bauernmarkt in Moosburg vertreten.Zwei Mitarbeiterinnen sind für die Lieferungen - 50 bis 60 pro Woche - zuständig. Mittlerweile hat "Bio bringt's" um die 300 Kunden. "Damit wie es läuft, sind wir sehr zufrieden", sagt Lautemann, die das "offene Verhältnis zu den Kunden" betont. Denn man kann sich auf den Höfen jederzeit ansehen, woher das kommt, was man bestellt.Viel "Bio" steckt übrigens auch in der Verpackung - es wird hauptsächlich Glas verwendet.