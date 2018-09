Gute Zahlen für den Kärntner Handel

12.09.2018, 01:30 Uhr

„Bis jetzt verläuft das heurige Jahr für den Kärntner Handel gut“, ist Raimund Haberl, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Kärnten, zufrieden. In Zahlenausgedrückt fasst Ernst Gittenberger von der „KMU Forschung Austria“ zusammen: „Die Umsätze im Einzelhandel in Kärnten sind im ersten Halbjahr 2018 nominell um 0,8 Prozent gestiegen. Das mag nicht viel klingen, ist aber unter Berücksichtigung des deutlichen Plus von 2,2 Prozent aus dem Vorjahr sehr erfreulich.“32 Prozent der Einzelhandelsgeschäfte melden für das erste Halbjahr 2018 ein nominelles Umsatzwachstum. 23 Prozent können das Vorjahresniveau wieder erreichen, 45 Prozent sind mit Umsatzrückgängen konfrontiert. „Die Inflationsrate hat mit 1,9 Prozent ein Normalniveau. Im Vorjahr bewegten wir uns mit 2,2 Prozent knapp darunter. 2016 und 2015 hatten wir mit 0,9 Prozent eine unterdurchschnittliche Inflation zu verzeichnen. Unter der Berücksichtigung des Preiseffekts haben sich die Umsätze im Einzelhandel um 1,1 Prozent verringert, da die Verkaufspreise im Einzelhandel österreichweit im Durchschnitt um 1,9 Prozent gestiegen sind. Die Preissteigerung entspricht der allgemeinen Inflationsrate“, erklärt Gittenberger.