Vererben oder schenken: Es gibt keine Faustregel

11.09.2018, 16:30 Uhr

Roadshow der Rechtsanwaltskammer und Raiffeisenbanken durch Kärnten: Warum das Thema Erbrecht uns alle angeht und Beratung wesentlich ist!

KÄRNTEN. Das neue Erbrecht ist nun seit 1. Jänner 2017 in Kraft. Die Kärntner Rechtsanwälte laden zusammen mit den Raiffeisenbanken und in Kooperation mit der WOCHE zur Roadshow mit dem Titel "Bis zum letzten Atemzug: Vererben oder schenken?" in alle Bezirke. Das Erbrecht ist nach 2016 zum zweiten Mal Thema der Roadshow. Warum, erklärt Rechtsanwaltskammer-Präsident Gernot Murko: "Das Thema ist jetzt noch spannender, denn wir haben die ersten Erfahrungen mit dem neuen Erbrecht, wir haben die erste Judiaktur."

Jetzt "Generation der Erben"

Beratung ist das Um und Auf

Pflege als wesentlicher Faktor

Regelungen an individuelle Lebenssituation anpassen

Tipps rund ums Erben: Das Testament nicht zu Hause aufbewahren! Am besten bei einem Rechtsanwalt oder Notar hinterlegen, denn dann wird es auch registriert.

nicht zu Hause aufbewahren! Am besten bei einem Rechtsanwalt oder Notar hinterlegen, denn dann wird es auch registriert. Ein Testament, das man regelmäßig überdenken sollte, ist auch in jungen Jahren das Um und Auf. Vor allem, wenn es um Lebensgefährten geht oder minderjährige Kinder im Spiel sind.

geht oder im Spiel sind. An die Rechtsschutzversicherung für Erbrecht denken! Das ist wesentlich, um gewisse Dinge ausstreiten zu können.

Die Roadshow-Termine Klagenfurt: Montag, 24. September , 18 Uhr, Raiffeisen Landesbank Kärnten (Raiffeisenplatz 1)

Montag, , 18 Uhr, Raiffeisen Landesbank Kärnten (Raiffeisenplatz 1) Villach: Dienstag, 25. September , 18 Uhr, Raiffeisen Bank Villach (Nikolaigasse 4)

Dienstag, , 18 Uhr, Raiffeisen Bank Villach (Nikolaigasse 4) St. Veit: Mittwoch, 26. September , 18 Uhr, Raiffeisen-Bezirksbank St. Veit-Feldkirchen (Oktoberplatz 1)

Mittwoch, , 18 Uhr, Raiffeisen-Bezirksbank St. Veit-Feldkirchen (Oktoberplatz 1) Wolfsberg: Montag, 1. Oktober , 18 Uhr, Kuss Wolfsberg (St. Thomaser Straße 2)

Montag, , 18 Uhr, Kuss Wolfsberg (St. Thomaser Straße 2) Völkermarkt: Mittwoch, 3. Oktober , 18 Uhr, Festsaal Stift Eberndorf (Kirchplatz 1, Eberndorf)

Mittwoch, , 18 Uhr, Festsaal Stift Eberndorf (Kirchplatz 1, Eberndorf) Spittal: Montag, 8. Oktober , 18 Uhr, Raiffeisen-Bezirksbank Spittal/Drau, Villa Kukutsch (Neuer Platz 16)

Montag, , 18 Uhr, Raiffeisen-Bezirksbank Spittal/Drau, Villa Kukutsch (Neuer Platz 16) Feldkirchen: Dienstag, 9. Oktober , 18 Uhr, Stadtsaal Feldkirchen (Hauptplatz 12)

Dienstag, , 18 Uhr, Stadtsaal Feldkirchen (Hauptplatz 12) Hermagor: Montag, 15. Oktober, 18 Uhr, Wirtschaftskammer-Bezirksstelle (Eggerstraße 9)

Die Teilnahme ist kostenlos.



Verbindliche Anmeldung (Platz begrenzt):

Mit Fragen zum Erbrecht sehen sich die 265 Kärntner Rechtsanwälte (20 Prozent davon Frauen) immer häufiger konfrontiert. Denn wir befinden uns in einer Generation der Erben. In den nächsten zehn bis 20 Jahren wird Vermögen, das von der Nachkriegsgeneration aufgebaut wurde, übergeben und die Erben werden auch immer älter.Ein weiterer spannender Punkt, so Murko: "Diese Generation der Erben wird eine der letzten sein, in der es mehrere Geschwister gibt." Und gerade im Erbrecht gibt es da oft die härtesten Auseinandersetzungen, auch Verletzungen aus der Kindheit werden im Verlassenschaftsverfahren mitunter aufgearbeitet.Wie gestalte ich also meine persönliche Erbfolge, wenn ich einen Streit nach mir vermeiden will? Hier können die Kärntner Rechtsanwälte umfangreiche Beratung leisten, was durch die Roadshow verdeutlicht werden soll. Murko: "Wir wollen die Besucher sensibilisieren: Nehmen Sie Beratung der Rechtsanwälte in Anspruch! Durch unsere streitige Erfahrung im Gerichtssaal können wir viele Fälle antizipieren." Und die Fälle sind naturgemäß höchst individuell.Auch auf Erfahrungen mit Pflegegeld können die Rechtsanwälte seit der Einführung des neuen Gesetzes zurückgreifen. "Der Bereich Pflege spielt ins Erbrecht stark hinein. Welche Auswirkungen hat etwa die Abschaffung des Pflegeregresses? Seit dem 1. Jänner 2017 sind pflegende Angehörige bessergestellt. Auch das führt in der Familie zu Konflikten und man kann dafür Regelungen treffen", sagt Murko.Und wozu rät der Experte nun: Vererben oder schenken? "Das hängt von der persönlichen Lebenssituation ab. Ich übergebe ein Vermögen nur dann, wenn ich weiß, dass das die endgültig vernünftige Variante ist. Wir werden immer älter. Wenn ich etwas schon übergebe, wo ich vielleicht noch Vermögenswerte brauche, ist das nicht vernünftig."Ist man zum Beispiel 70, verzichtet man auf sein Vermögen? Wer weiß schon, was man mit 80 benötigt – aufwändige Heilbehandlung oder Zuschüsse zur Pension."Wichtig ist, nicht aus steuerlichen Gesichtspunkten irgendwelche Schnellschüsse zu machen. Die individuelle Lebenssituation ist für Entscheidungen ausschlaggebend und hier können wir beraten", schließt Murko.