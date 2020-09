Die Pfadfinder luden in ihr tolles Revier

Mit einem Kindernachmittag voller Action eröffneten die Pfadfinder die Herbstsaison 2020.

KLOSTERNEUBURG (bs). "Pfadfinder?! Was machen die eigentlich? Blätter sammeln? Kekse verkaufen?", war auf der Einladung der Pfadfindergruppe Klosterneuburg zu lesen. Was vor Ort angeboten wurde: u. a. Sportliches wie Kistenklettern und Hindernislauf, Kulinarisches wie am Lagerfeuer Steckerlbrot backen, aber auch Live-Musik. "Wir sind eine Jugendorganisation, die Spiel, Spaß und Gemeinschaft vermitteln will, abseits von Computer und Playstation", fasst Gabi Wieser-Tichy zusammen. "Natur und Abenteuer erleben" nennt Constantin Pfarl. In einer Gemeinschaft groß zu werden, viel in der Natur, dabei Verantwortung übernehmen, ist für Obmann Gebhard Gfreiner wichtig. Die große soziale Komponente und viele tolle Events in der Natur begeistern auch Eva Kosbow, Nicole Licht und Sandra Pörkin.