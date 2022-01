Klosterneuburg Stadt und Kierling wachsen weiter zusammen

Bauaktivitäten - Museum Kierling dokumentiert die Verdichtung des Ortsteils



KIERLING. Wurde im Vorjahr der Feldweg Klosterneuburger Neugasse ausgebaut, so wird nun die Dettenbrunngasse, eine Zufahrt von der Klosterneuburger Neugasse zur Eisenhütte, auf 8,5 Meter ausgebaut.

Das scheint erforderlich, weil sie derzeit als Zufahrt zur Eisenhütte zum Teil zu schmal ist. Die derzeit riesige Wiese, die von der Dettenbrunngasse, Eisenhütte, Wunderlgasse und Kierlinger Neugasse umschlossen ist, wird im derzeit geltenden Bebauungsplan der Stadtgemeinde als Bauland Wohngebiet (BW-2WE) ausgewiesen und ist in zwölf (!) Einzelparzellen unterteilt.

Mit der zu erwartenden Verbauung schließen große bebaute Teile der Katastralgemeinde Kierling und Klosterneuburg Stadt unmittelbar aneinander an.

Universalmuseum dokumentiert



Eine besondere Herausforderung stellt dabei die Einbindung der Dettenbrunngasse in die Kierlinger Neugasse dar. Führte schon bisher das Gerinne des angrenzenden Gewässerschutzgebietes in einem Rohr unter der Straße durch, so musste dieses, im Zuge der Straßenerweiterung, verlängert werden. Die Verdichtung, in jeder Beziehung, von Kierling scheint nicht aufzuhalten zu sein. Das Universalmuseum Kierling, das eine große Fotosammlung über die Veränderungen in und um Kierling erstellt hat, stellte die Bilder zur Verfügung.