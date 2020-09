KLOSTERNEUBURG. Vor mittlerweile vier Jahren gelang es GEH.BEAT – Mobile Jugendarbeit Klosterneuburg der Pro Juventute, mit Genehmigung der Stadtgemeinde eine Fläche für legales Graffiti in Klosterneuburg bereit zu stellen. Nachdem seitdem jedes Jahr die sogenannte „Wall of Fame“ mit Jugendlichen neu gestaltet wurde, entstand im vorigen Jahr eine Vision für ein bahnbrechend neues Gesamtkonzept: Das Hütterl am Skateplatz in Klosterneuburg soll sich in eine frei zugängliche Kunst-Galerie verwandeln, die im öffentlichen Raum zur Auseinandersetzung mit Werken junger Künstler*innen einlädt.

Unter künstlerischer (An-)Leitung von Stefan Moerth und Marko Djurdjevic legten im Rahmen eines Graffiti-Jams in den Sommerferien einige Jugendliche wieder tatkräftig Hand an und verwirklichten bildnerisch gesellschaftskritische Sichtweisen zum Thema Ausbeutung unseres Planeten und dessen katastrophalen Auswirkungen wie dem Klimawandel.

Mitmachen erwünscht



An den Samstagen 12.9. und 19.9. wird ab 13 Uhr die Hütte weiter gestaltet. Alle, die mitmachen wollen sind willkommen – die Teilnahme ist gratis.

Selbstverständlich gilt auch an dieser aktuell einzigen legalen Wand für Graffiti-Kunst in Klosterneuburg der Ehrenkodex unter Streetartisten: Das “Crossen” – also die Zerstörung eines Pieces mit Linien oder “Sprüchen”, wodurch das Bild völlig wertlos wird, gilt als ausgesprochen respektlos. Ebenso ist das “Going Over”, sprich das Übermalen eines Bildes tabu - außer jemand kann es wirklich besser und schafft damit ein neues Kunstwerk.