Wintermond über Stockerau 🌝🌕

Am Dienstag, 21. Juni 2022 ist die Wintersonnenwende der Nordhalbkugel.

Mit der Wintersonnenwende fängt der Winter an – auf der Nordhalbkugel im Dezember. Bereits heute hat sich der Wintermond über Stockerau in seiner ganzen Pracht gezeigt.