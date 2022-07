Mazars Krems lud am 30. Juni zur Vernissage von Michael Ferner ein.

Geschäftsfürer Werner Braun erklärte zu Beginn des offiziellen Teils: "Die letzte Vernissage fand 2019 statt, um so mehr freut es mich, dass heute wieder eine Ausstellungseröffnung bei uns stattfinden kann. Mazars arbeitet mit 200 Mitarbeitern an zwei Standorten in Wien und Krems und ist die zweitgrößte Kanzlei in Österreich mit 19 Millionen Umsatz im vergangenen Jahr. In unserer Steuerberatungskanzlei kennt jeder Kunde seinen Betreuer."

Liebenswerte Raben

Er begrüßte die Gäste sowie Galeristin Andrea Juriatti und den Künstler Michael Ferner, der neben der Malerei auch Kabarettist und Musicalproduzent ist.

Seine liebenswert gezeichneten Raben zu den unterschiedlichsten Themen stellten den Mittelpunkt der Vernissage dar. Seinen "Rabismus" erklärte der Künstler den Gästen. Der Winzer- und Heurigenbetrieb Mösslinger verfeinerte mit Schmankerln und guten Weinen die Veranstaltung.