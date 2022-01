Die Sternsinger sind unterwegs

Caspar, Melchior und Balthasar sind auch in diesen Zeiten nicht von Ihrer Mission abbringen.

So sind um den Dreikönigstag die Sternsinger in der Gemeinde Gföhl unterwegs um die Weihnachtsbotschaft zu verbreiten. Auf ihrer Reise haben Georg Riegler, Christian Gassner, Daniela Gassner und Sandra Fürlinger von der Sternsinger-Schar in Gföhl auch heuer wieder Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger im Rathaus der Stadtgemeinde besucht und den Segen für das neue Jahr, für Gesundheit und ein friedliches Zusammenleben überbracht.

Spende und Süßes

Als Dank für die Wertschätzung und Aufrechterhaltung dieses Brauchtums wurde eine süße Stärkung auf die Reise mitgegeben.