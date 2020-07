LANGENLOIS/SCHILTERN (mk) Zum dritten Mal spielte die Gomera-Street-Band im Vielfaltsgarten der Arche Noah in Schiltern auf - und so viele Musikerinnen und Musiker wie in diesem Jahr hatte die Band bisher noch nie mitgebracht. Und - den Corona-Regeln geschuldet - gab es dann auch gleich zwei Konzerttermine: Freitag, 24. Juli, und Samstag, 25. Juli 2020.

Wenn sich am Himmel über Schiltern auch hin und wieder dunkle Wolken zeigten, die prächtig gelaunte Gomera-Street-Band ließ sich von ihnen nicht beeindrucken, und sorgte mit ihrem unverwechselbaren Sound auch im Publikum für beste Laune. Die kulinarische Versorgung aus der Gartenküche tat ein Übriges dazu, dass der Besuch der Streetband wieder ein voller Erfolg wurde.

Die auf der Kanareninsel La Gomera gegründete Band mischt bekannte Songs mit neuen Tönen, hat eine überraschend große Bandbreite an Stilrichtungen und begeistert die Zuhörerinnen und Zuhörer mit ihrem Repertoire, das Cover-Songs aus den vergangenen 60 Jahren umfasst, aber auch Roma-Lieder, Swing-Klassiker und Eigenkompositionen.