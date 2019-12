Unbekannter Täter hinterließ Chaos nach Einbruch

KREMS. Eine böse Überraschung erlebte ein Kremser Handy-Shopbesitzer in der Kremser Altstadt am Heiligenanbend. Ein unbekannter Täterum warf um zirka 18.30 Uhr mit einem Betonschirmständer die Auslagescheibe der Firma Handyshop Smartphone+ in der Unteren Landstraße ein. Danach drang er in den Geschäftsraum ein.

Im Zuge des Durchkletterns durch die Scheibe oder durch das Umstoßen der Glasvitrine im Verkaufsraum verletzte sich der Täter, da im gesamten Geschäftslokal Blutspuren zurückblieben. Der Täter stahl neue sowie neuwertige Smartphones und Bargeld, dennoch ist der Schaden der eingeschlagenen Glasscheiber und der zerbrochenen Glasvitrine um vieles höher.