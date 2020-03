Zwei Müllcontainer standen in Flammen

KREMS. An der Kreuzung Alauntalstraße und Kreuzbergstraße standen am 1. März kurz vor Mitternacht die Müllbehälter in Flammen. Die Feuerwehr Krems wurde alamiert und kam rasch mit voll besetzten Tanklöschfahrzeugen. Bereits bei der Anfahrt rüstete sich ein Trupp mit Atemschutzgeräten aus, um vor dem giftigen Brandrauch geschützt zu sein. Bei beiden Einsätzen brannten Altpapiercontainer, die von den Einsatzkräften innerhalb einer Stunde gelöscht wurden.