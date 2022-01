NÖ. Manche Materialien sind wahre Alleskönner und lassen sich bei den Wänden in Kombination mit der Decke oder dem Boden oder sogar rundherum einsetzen.

Der Klassiker – Fliesen

Wenn Sie an ein Badezimmer denken, kommen Ihnen sofort Fliesen in den Sinn? Kein Wunder. Denn Fliesen sind der Badklassiker schlechthin und in unterschiedlichen Größen, Ausführungen und Farben erhältlich. Außerdem sind sie sehr pflegeleicht.

Flexibel und einfach

Sind Sie eher der unkomplizierte Typ empfiehlt sich der Einsatz von speziellem Putz. Wenn Sie Ihr Bad primär in eine behagliche Wohlfühloase verwandeln wollen, dann sollten Sie zu Holz greifen. Die anmutende Optik eines Natursteins sorgt für Gemütlichkeit, Ruhe und eine edle Erscheinung. Darüber hinaus ist er eine langfristige Investition wert, da er besonders langlebig und farbtreu ist. Aber auch Marmor ist ein besonders edles Material mit einer einzigartigen Textur. Es handelt sich bei Marmor zwar um einen kalkhaltigen Naturstein, er wird hier aber aufgrund der Beliebtheit für Nassräume gesondert behandelt.