Mit dem neuen Jahr setzt die Kremser Werbeagentur Studio Ideenladen GmbH ein weiteres Zeichen Richtung Wachstum und Neupositionierung.

KREMS. Sophie Müller übernahm am 1. Jänner 2022 die Projektleitung Digital und managt seitdem die Projekte in diesem stetig wachsenden Sektor.

„Die Pandemie hat uns einen nie dagewesenen Digitalhype gebracht. Sophie ist bei uns seit drei Jahren für Kommunikation und Text zuständig. Aufgrund ihrer Organisationsstärke und Liebe zu digitalen Medien ist die neu geschaffene Position ‚Projektleiterin Digital‘ der nächste logische Schritt“, erklärt Sebastian Streibel, Geschäftsführer der Studio Ideenladen GmbH.

Erfahrungen gesammelt

Bereits vor der Übernahme der neuen Funktion arbeitete Sophie Müller intensiv an den zahlreichen Projekten der Digital Unit mit und begleitete Web-Relaunches, Websites und Online-Shops aus unterschiedlichen Branchen bis zum Live-Gang und darüber hinaus. Zusätzlich wird sie auch weiterhin ihren Aufgaben als Texterin, PR- und Content-Managerin nachgehen.

Dialog als Stärke der Online-Medien

Nach einem Diplomstudium an der Universität Wien, einem Master-Studium an der Donau-Universität Krems und über zwölf Jahren Erfahrung im digitalen Bereich bringt Sophie Müller alle Anforderungen für die neue Position mit: „Damit ergänzen sich meine bisherigen beruflichen Stationen und meine Ausbildung ideal: Ich kenne auch die Kunden-Seite und dank meiner Studien bin ich es gewohnt, mich auf verschiedene Medien einzustellen sowie Projekte effizient zu planen“, sagt die Kremserin und fügt hinzu: „Darüber hinaus schätze ich die Arbeit an digitalen Projekten: Sie ist herausfordernd, abwechslungsreich und jeder Live-Gang ist spannend.“

Darauf kommt es an

Für Sophie Müller steht sowohl im Digital- als auch im Text-Bereich die authentische Kommunikation im Mittelpunkt. Um diese zu gewährleisten, ist es der Projektleiterin ein Anliegen, das Unternehmen in all seinen Facetten erlebbar zu machen, wie sie erklärt: „Ganz gleich ob bei einem Magazin, einer Presseaussendung oder einem Online-Artikel – mithilfe von Texten wird das Unternehmen zu einem greifbaren Gegenüber, das mit seinen EndkundInnen kommuniziert. Bei Websites ist das Prinzip ähnlich, denn auch sie verkörpern ihre Unternehmen und treten mit den UserInnen in direkten Kontakt. Das Schöne an der Online-Welt ist allerdings, dass man als Unternehmen mit den KundInnen interagieren kann. So wird aus dem Monolog ein Dialog.“