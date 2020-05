Die von der Donau Niederösterreich Tourismus GmbH betriebenen Info-Center in Krems, Melk und Ybbs sind seit dem 15. Mai wieder für Gäste da.

SPITZ. Für die aktuelle Situation gerüstet, gehen die Tourismusinfo-Center in die Saison: So wird unter anderem zur Sicherheit der Mitarbeiter eine Hygieneschutzwand installiert und Plakate mit Verhaltensempfehlungen aufgestellt. Auch stehen für Mitarbeiter und Gäste Desinfektionsmittel bereit. Den Info-Centern kommt in der Gästekommunikation eine wichtige Funktion zu: alle Werbemittel wie Imageprospekte, Wanderkarten und Spezialfolder sind hier für die Gäste erhältlich.

Viele Besucher schätzen auch die persönliche Beratung vor Ort. Gerade in der jetzigen Situation, in der sich die Lage rasch ändern kann, ist es wichtig einen kompetenten Service-Ansprechpartner zu haben, der alle Informationen aktuell zur Verfügung hat und diese an die Gäste weitergeben kann.

Attraktives Angebot

„Da zeitgleich die Gastronomiebetriebe wieder aufsperren erwarten wir eine Zunahme an Tagestouristen in der Region. Nachdem die Menschen in den letzten Monaten viel Zeit zu Hause verbringen haben müssen, ist das Bedürfnis Ausflüge zu unternehmen und die Natur zu erleben groß. Die Region Wachau Nibelungengau Kremstal hat unter anderem mit Ihrer Nähe zum Ballungsraum Wien und ihrem attraktiven touristischen Angebot beste Voraussetzungen", so Bernhard Schröder, Geschäftsführer Donau NÖ Tourismus GmbH.

Stadttouren in Krems buchen

Seit Anfang des Jahres betreibt die Donau Niederösterreich Tourismus GmbH das Wachau Info-Center Krems und ist seitdem auch für die Organisation und Abwicklung der Stadtführungen in Krems verantwortlich. Derzeit wird auf Hochdruck daran gearbeitet die Stadtführungen in Krems und Stein wieder – unter den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen - stattfinden zu lassen. Jeden zweiten Donnerstag im Monat soll dann wieder eine Nachtwächterführung in Krems und Stein angeboten werden. Auch die klassischen Stadtführungen in Krems können dann wieder von Gästen gebucht werden. Alle Infos auf Infostelle und Stadtführungen: Wachau-Info Center Krems, Körnermarkt 14, 3500 Krems, Tel: 02732/82676, email: krems@donau.com