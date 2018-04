15 Jahre Haindorferhof Neu in Langenlois

22.04.2018, 22:17 Uhr

Nach längeren Verhandlungen gelang es der Raiffeisenbank Langenlois endlich das Gelände zu erwerben.2001 gab es dann ein Abschiedsfest für den alten Bau und anschließend wurde dieser abgetragen und der neue, heute dort befindliche Haindorferhof errichtet und 2003 war es dann soweit, es zogen die neuen Mieter und Besitzer ein.Neben der Raiffeisenbankfiliale befindet sich dort ein sehr gemütliches Cafe-Pub, Friseur und Reisebüro sind ebenso vorhanden wie eine große Steuerberatungsfirma und natürlich auch Wohnungen.

Am 20. April wurde nun 15 Jahre Haindorferhof gefeiert, der scheidende Bürgermeister Hubert Meisl nahm sozusagen als letzte Amtshandlung die Eröffnung vor, Martin Nastl moderierte wie immer gekonnt die Veranstaltung.Musikalische Untermalung bot die hinlänglich bekannte und wirklich hervorragende New Orleans Dixie Band unter der Leitung von Wolfgang Friedrich.Nicht nur mich erfreute die Eröffnung eines Offenen Bücherschranks, wo Bücher abgegeben und abgeholt werden können, in der Art von den Offenen Bücher-Telefonzellen, welche man immer häufiger findet. Der umtriebigen Bibliotheksleiterin Inge Pröglhöf ist die Initiative zu verdanken und Kulturstadträtin Brigitte Reiter ermöglichte dieses.Auch drei regionale Fotografen stellten Fotos aus. Cornelia Danner, Andreas Kirschbaum und Attila Molnar (welcher auch kürzlich ein Fotoatelier in Langenlois eröffnete) zeigten Werke ihrer Fotokunst.