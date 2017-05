Baugründe in Krems sind kostspielig

11.05.2017, 15:45 Uhr

Ein Volltreffer für ein nur geringes Budget ist Ludweis-Aigen. Denn dort kann man schon um vier Euro pro Quadratmeter Grund und Boden erwerben - das hat das Wirtschaftsmagazin "Gewinn" in der aktuellen Ausgabe erhoben.

Im Bezirk liegen die Quadratmeter-Preise wesentlich höher. Der Grund dafür liegt in wirtschaftsstarken Standorten, der Nähe zu Wien und dem Wirtschaftsraum St. Pölten.Die Gemeinden der teuersten Bauparzellen verfügen immer über eine gute Infrastruktur mit Nahversorger, Kindergarten und Schule sowie eine gute öffentliche Anbindung oder ausgebaute Straßen. Außerdem ist die ärztliche Versorgung auch mit Fachärzten gewährleistet.Zu den teuersten Gemeinden zählen die Stadt Krems, die mit unterschiedlichen Stadtteilen angeführt wird – wobei aber die Innere Stadt und Stein nicht berücksichtigt wurden. Am Steindl kostet der Quadratmeter Baugrund zwischen 170 und 310 Euro.Wertvoll im Ankauf sind auch die Baugründe in den idyllischen Wachau-Gemeinden an der Donau wie Dürnstein mit 200 bis 230 Euro pro Quadratmeter bei steigender Tendenz und Weißenkirchen mit 194-bis 241 Euro. In Mautern fand in den vergangenen Jahren ein regelechter Bau-Boom statt, der die Preise hinauf klettern ließ. Heute müssen Häuselbauer mit 123 bis 151 Euro pro Quadrtameter rechnen.„Das war vor zehn Jahren anders. Die Nachfrage nach Wohnraum ist in der Stadt Mautern extrem hoch. Meistens ist die Nachfrage wesentlich höher für Wohnungen in einer Wohnhausanlage, als tatsächlich angeboten werden kann. Wir sind aber auch bemüht Bauplätze für unsere jungen Gemeindebürger zur Verfügung zu stellen“, sagt Bürgermeister Heinrich Brustbauer zur Situation in Mautern.Auch in Gföhl sind zahlreiche neue Wohnhauslagen entstanden und es wird fleißig weitergebaut. Fragt man Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger wie es mit der Nachfrage an Baugründen und neuem Wohnraum in Gföhl ausschaut, kommt die Antwort prompt: „Aber viele Gemeinden im Bezirk entsprechen dem niederösterreichweiten Trend und liegen bei rund 88 Euro. Ein Beispiel dafür ist die Gemeinde Rossatz-Arnsbach. Hier kostet der Baugrund zwischen 65 und 90 Euro pro Quadratmeter.Zu den Gemeinden, wo Baugrund noch für viele leistbar ist, zählen Albrechtsberg mit 13-18 Euro, St. Leonhard/ HW mit 15-20 oder Weinzierl am Walde mit 18-25 Euro.