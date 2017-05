Gold und Bronze für 60 Jahre Volkstanzen und Singen in Lerchenfeld

10.05.2017, 10:53 Uhr

Ein Gründungsmitglied ist Roswitha Kucher. Die gebürtige Kärntnerin brachte ihre Leidenschaft für das Brauchtum und die Volksmusik in ihre Wahlheimat mit und ist seither dem Verein mit ihrem Organisationstalent unverzichtbar.

Gemeinsam mit Margarete Deißenberger initiierte sie vor 32 Jahren das mittlerweile traditionsreiche Adventsingen in der Dominikanerkirche. Als Arbeitskreisleiterin der Region Wachau der Volkskultur Niederösterreich hat sie enge Kontakte mit anderen Gruppen gepflegt und neue Vereine beim Aufbau unterstützt.Musik ist auch die große Leidenschaft von Leopold Denk. Der selbstständiger Tontechniker, Videofilmer und Leiter der Tanzmusik-Band „The Dreamers“ gehört seit fast zwanzig Jahren der Chor- und Volkstanzgruppe Lerchenfeld an. Seit 2003 leitet er den Chor. Sein Markenzeichen ist die Gabe, die Sänger zu motivieren, Neues auszuprobieren und so das Lieder-Repertoire stets aufzufrischen. Umgekehrt wurde der frühere Nichttänzer im Laufe der Jahre zum begeisterten Volkstänzer „erzogen“.Der Bürgermeister überreichte Roswitha Kucher die Wappenplakette in Gold. Leopold Denk erhielt die Ehrennadel der Stadt in Bronze mit Lorbeer.