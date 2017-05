, Krems an der Donau AT

Rebentor , Krems an der Donau AT

KREMS-STEIN. Die Winzer öffnen ihre Kellertüren und laden herzlich zum Steiner Weinfest von 25. bis 27. Mai 2017 ein. Besucher erleben dabei das einzigartige Flair in den idyllischen Gassen von Stein und können den wunderbaren Wein sowie das umfangreiche kulinarische Angebot genießen.



Das Steiner Weinfest wird am 25. Mai 2017 um 16 Uhr beim Rebentor eröffnet. Für die musikalische Umrahmung sorgt die Kremser Stadtkapelle. Der Trachten und Heimatverein Stein unterhält mit beliebten Volkstänzen.



Designerin Elfi Maisetschläger stellt in ihrer Trachtenmodenschau ihre neuesten kreationen sowie Trachtenklassiker in bewährter Weise vor.



Termine:

25.5.2017 ab 11 Uhr

26.5.2017 ab 15 Uhr

27.5.2017 ab 15 Uhr

Alle Informationen erhalten Interessierte unter: www.verein@stein-und-wein.at