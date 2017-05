Bezirksbeste Lehrlinge vor den Vorhang

15.05.2017, 11:00 Uhr

Besonders erfolgreich waren die Fußpflegerin Sabrina Steindl (Gold beim Landes- und Bundeslehrlingswettbewerb 2016, Lehrbetrieb Margit Wanko, Krems-Rehberg), Dachdecker Benjamin Hoffmann (Gold Landesbewerb 2016, Lehrbetrieb Klement Gesellschaft m.b.H. & Co.KG, Haitzendorf) und Einzelhandelskauffrau Anna Wagner (Gold Landesbewerb 2016, Lehrbetrieb Salamander Austria GmbH, Krems).

Dank und Anerkennung für tolle Leistungen



Mit der Lehre zur Staatsmeisterschaft

Politik und Wirtschaft freuen sich über die Erfolge der Jugend

Bei der Ehrung in der Wirtschaftskammer Krems gratulierten Bezirksstellenobmann Thomas Hagmann und Bezirksstellenleiter Herbert Aumüller den Lehrlingen zu ihren Leistungen und überreichten Urkunden und Geldpreise in Form von Kremser Zehnern. Obmann Hagmann dankte den Lehrbetrieben und AusbilderInnen für ihr Engagement und den Eltern für die gute Starthilfe ins Berufsleben. „Setzt auf Weiterbildung und seid bereit Neues dazuzulernen. Das Wifi bietet tolle Seminare und Fortbildungen an. Das umfangreiche Kursangebot bietet für jeden etwas“, motivierte er die jungen Facharbeiter und Gäste zum lebensbegleitenden Lernen.Die beruflichen Chancen mit der Lehre wurden im Interview mit den Frisörinnen Marina Wegenstein und Marina Güntner vom Salon „Der Friseur“, Christa Schiller-Geyer in Brunn am Wald und Rastenfeld deutlich.Beide Damen feierten Erfolge bei der Staatsmeisterschaft der Frisöre 2016 in Velden am Wörthersee: Marina Wegenstein wurde Staatsmeisterin und ist mittlerweile Standortleiterin in Rastenfeld. Marina Güntner erreichte in Velden den 3. Platz.„Engagement und vor allem Freude bei der Arbeit führen zu Erfolg und persönlicher Zufriedenheit im Job“, betonten die erfolgreichen Jungfrisörinnen und appellierten an die geehrten Lehrlinge, beruflich am Ball zu bleiben, Weiterbildungsangebote zu nutzen und selbstbewusst an der Karriere weiterzuarbeiten.Zahlreiche Ehrengäste wie Bezirkshauptmann Elfriede Mayrhofer, AMS-Geschäftsstellenleiter Erwin Kirschenhofer, Stadtrat Erwin Krammer, die Bezirksstellenausschussmitglieder Stadtrat Albert Kisling, Wolfgang Siller, und Junge Wirtschaft-Bezirksvorsitzender Stefan Seif, Markus Schön / Arbeiterkammer Krems, und WKNÖ-Lehrstellenberater Rolf Werner feierten mit den Lehrlingen.Alle Top-Lehrlinge 2016, die Lehrbetriebe und weitere Infos unter wko.at/noe/krems bei „Veranstaltungsrückblick der Bezirksstelle Krems“.