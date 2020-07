Georg Braun aus Wörgl feierte dieser Tage seinen 100. Geburtstag. Im Mai 1945 wurde er in den letzten Kriegstagen noch so schwer verletzt, dass er sein Bein verlor. Und seit dieser Zeit ist er ein treuer Kunde vom Orthopädie-Zentrum Striede in Kufstein, worauf Geschäftsinhaber Helmut Gröters sehr stolz ist. "Ihr habt's mi allweil guat versorgt!", sagt Georg Braun mit lachendem Gesicht. Und wie bleibt man so fit in diesem hohen Alter? "I trink jed'n Abend a Glaserl Wein!", meint er verschmitzt. Wir gratulieren nochmals herzlich!