Ein unbekannter Täter stahl am 19. Juli einen mittleren vierstelligen Eurobetrag aus einem Gastronomiebetrieb in Wörgl.

WÖRGL (red). In der Nacht des 19. Juli trieb ein Dieb sein Unwesen in Wörgl. Gegen 3:52 Uhr gelang es dem unbekannten Täter ein ebenerdiges gelegenes Fester in einem Wörgler Gastronomiebetrieb aufzubrechen. Er stahl mehrere Kellnergeldtaschen aus Schubladen die sich im Barbereich befanden. Dabei entstand ein Schaden in der Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrags.

