Am Sonntag, den 10. Oktober, eine Woche nach den großen Landesmeisterschaften für Luftgewehr und Luftpistole am Bundesleistungszentrum in Innsbruck, gingen alle Luftgewehr Aufgelegt-Klassen an den Start, um auch hier um die Titel der Tiroler Landesmeister zu kämpfen.



7 Meistertitel für Bezirk Kufstein

Besonders erfolgreich präsentierte sich einmal mehr der Bezirk Kufstein, der bei diesen Meisterschaften gesamt sieben Titel für sich beanspruchen konnte. In der Frauenklasse Stehend aufgelegt siegte Anita Entner (SG Wörgl) mit 421,4 Ringen und auch in der Klasse Seniorinnen 1 war mit Maria-Luise Felderer eine weitere Schützin aus Kufstein in dieser Disziplin erfolgreich: sie holte sich mit 423,0 Ringen den ersten Platz.

Bei den Senioren 1 siegte Reinhard Mair von der Gilde in Wattens-Rettenberg mit 420,0 Ringen ebenfalls in der Disziplin Stehend aufgelegt. Raimund Felderer (SG Breitenbach) schloss sich mit Medaillenregen mit einem weiteren Meistertitel ebenfalls Stehend aufgelegt in der Seniorenklasse 2 und 418,1 Ringen an.

Auch in der Seniorenklasse 3 gab es Stehend aufgelegt ausgezeichnete Ergebnisse: Reinhard Entner (SG Wörgl) konnte sich hier mit 418,3 Ringen den Sieg sichern. Aufgrund dieser guten Leistungen konnte das Team Breitenbach 1 (Maria-Luise Felderer, Raimund Felderer, Andreas Moser) mit 1.2562, Ringen auch als Mannschaft die Goldmedaille gewinnen.

Sitzend frei konnte Günther Thaler (SG Wörgl) mit 422,6 Ringen in der Männerklasse ebenfalls Gold für Kufstein holen. Für die Gilde in Bad Häring siegte Peter Landmann mit 418,7 Ringen in der Seniorenklasse 3 ebenfalls Sitzend frei und gewann damit für Kufstein Goldmedaille Nummer 7.

Weiterführende Informationen unter www.tlsb.at