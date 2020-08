Am Samstag, den 01.08.2020 wurde auf der Schießanlage der Schützengilde Schwoich die Bezirksmeisterschaft im Faustfeuerwaffengroßkaliber abgehalten.

Dabei wurden unter rund 50 Schützen der Vereine Brixlegg, Kufstein, Wörgl und Schwoich die Bezirksmeister der Duell- und der Präzisionsscheibe gekürt. Geschossen wurde mit Faustfeuerwaffen, d.h. Pistolen, ab einem Kaliber von 9mm bzw. .38 Spezial.

Duell und Präzision

Auf die Duellscheibe werden 60 Schuss in unterschiedlichen Zeitlimits auf einer Distanz von 25 Metern geschossen. Die schnellste Serie ist dabei in 20 Sekunden zu absolvieren, innerhalb denen 5 Schuss abzugeben sind.

Bei der Präzisionsscheibe werden zwar nur 40 Schuss auf eine Distanz von 25 Metern abgegeben, das Ziel ist jedoch deutlich schwieriger zu treffen: der mit 10 gewertete Mittelring ist mit 5cm Durchmesser gerade einmal halb so groß wie bei der Duellscheibe!

Brixlegg gelingt der goldene Volltreffer

In beiden Disziplinen konnten die Großkaliber-Sportschützen aus Brixlegg die Goldmedaille für sich verbuchen: auf die Duellscheibe wurde Alexander Petz mit 573 von 600 möglichen Ringen Bezirksmeister. Bei der Präzisionsscheibe konnte Schneider Matthias, ebenfalls Großkaliber-Sportschütze aus Brixlegg, den ersten Platz mit 366 von 400 möglichen Ringen erzielen. Auch in beiden Mannschaftswertungen gelang den Schützen aus Brixlegg jeweils der „goldene Volltreffer“.

Besonders hervorzuheben ist die Leistung des Siegers in der Klasse Senioren 2 auf die Duellscheibe: Markus Ausserhofer, ebenfalls Brixlegg, konnte mit einer Leistung von 575 Ringen das höchste Ergebnis des Tages erzielen.