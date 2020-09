WALCHSEE (sch). Aufatmen in Walchsee. Erster Sieg im fünften Spiel der Landesliga Ost, obwohl der SVW gegen Stumm mit 0:2 in Rückstand lag.

SV Walchse (gelb) vs. SVG Stumm (blau).

Foto: Schwaighofer

hochgeladen von Friedl Schwaighofer

Walchsee vs. Stumm 4:2 (1:2)

Im ersten Spielabschnitt schien alles für die Zillertaler zu laufen. Die Gäste führten nach 16. Spielminuten mit 0:2 durch einen Freistoß von KapitänFranz Josef Eberharter und einen Treffer von Kaan Sasmaz. Spannend wurde es nach 30 Spielminuten. Da gelang Walchsee durch einen gut aufgelegten Florian Widmann der Anschlusstreffer. Zwei Minuten später hatte Stumm durch einen Strafstoß wieder die Möglichkeit auf einen zwei Tore Vorsprung. Was dem Stummer Kapitän per Freistoß in der zehnten Spielminute per Freistoß gelang, gelang ihm vom Elferpunkt nicht. Maximilian Zanier im SVW Gehäuse hielt den Strafstoß. Von da an war Walchsee nicht wieder zu erkennen, hatte aber auch das Spielglück auf seiner Seite. Der Elf von Walchsee Trainer Niko Praschberger gelangen in der zweiten Spielhälfte innerhalb von acht Spielminuten (77. bis 85.) drei Tore zum 4:2 Heimsieg.



SV Walchse (gelb) vs. SVG Stumm (blau).

Foto: Schwaighofer

hochgeladen von Friedl Schwaighofer

Fazit des Spieles

Der SV Walchsee gab sich zu keinem Zeitpunkt geschlagen und brachte kämpferischen Ehrgeiz ins Spiel. Der spielerische Rückfall der Zillertaler war auf Grund einer sehr guten ersten Spielhälfte nicht erklärbar.