Zum Muttertag mit Mama & Bojan Blumen kochen

08.05.2017, 13:41 Uhr

Zu gewinnen: Exklusiver Kochkurs "Blumenmenü" mit Bojan Brbre im DAN-Küchenstudio Kufstein (Weidach 12), am 18. Mai 2017 ab 17 Uhr. "Liken – teilen – gewinnen" auf der Facebookseite der BEZIRKSBLÄTTER Kufstein.

BEZIRK (nos). Der Muttertag naht! Am 14. Mai ist's wieder soweit, Zeit "Danke" zu sagen und Mama zu zeigen, wie wichtig sie ist.Für einen ganz besonderen, gemeinsamen Abend haben die BEZIRKSBLÄTTER gemeinsam mit dem TVB Kufsteinerland etwas ganz Besonderes für euch auf Lager: Wir verlosenFoodstyling, feines Kochen, Catering und Produktentwicklung – das sind die Stärken des Ausnahmekönners.

So können Sie teilnehmen:

Passend zum Muttertag und als Einstimmung auf das heurige Blumenkorso-Wochenende in Ebbs (24. bis 27. August – hier ein paar Eindrücke vom Vorjahr ) werden die Gewinner gemeinsam mit Bojan Brbre ein tolles Menü zubereiten, dass sich ganz dem kulinarischen Genuss von Blumen verschrieben hat – essbare Blüten als Deko sind da nur das "Tüpfelchen auf dem i"!Das Gewinnspiel läuft bis 12. Mai, 11:59 Uhr, auf unserer Facebook-Seite . Dort gibt's das passende Bild. Wer das Bild "liked" und teilt, nimmt an der Verlosung teil – der Zufall entscheidet über die Gewinner, diese werden von uns benachrichtigt. Das Gewinnspiel steht nicht in Verbindung mit Facebook, eine Barablöse ist nicht möglich.Exklusiver Kochkurs: "Blumenmenü" mit Bojan Brbre im DAN-Küchenstudio Kufstein (Weidach 12), am 18. Mai 2017 ab 17 Uhr.Alle Details zum Blumenkorso-Wochenende 2017 finden Sie hier.