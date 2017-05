12.05.2017, 15:32 Uhr

für ausgezeichnete Leistungen in Kultur, Schule und Sport konnten Bgm. H. Juffinger und Vize-Bürgermeisterin S. Schellhorn für das Jahr 2016 vielen ThierseerInnen verleihen.Herrwar in den letzten Jahren in der „Fotografie“ immer wieder außerordentlich erfolgreich, erzielte zahlreiche nationale und internationale Erfolge und Preise, ihm wurde an diesem Abend vom Gemeinderat die Kultur-Ehrennadel der Gemeinde Thiersee verliehen.