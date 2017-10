Mal- und Zeichenkurse mit Jörg Sommer

Romantikpainting in Öl In diesem Kurs verwandeln wir einfache Motive in ein romantisches Ölbild. Wir malen in Alla-Prima Technik und bringen mit einfachen flotten Pinselstrichen und einer Schritt für Schritt Anleitung effektvolle Momente in unser Ölbild. Im Vordergrund steht das intuitive und spontane Malen – der künstlerische Selbstausdruck. Wir erleben das einzigartige, besondere Gefühl des Ölmalens. Freuen Sie sich auf ein vergnügliches Malerlebnis mit vielen neuen Erkenntnissen.

Mitzubringen sind: Ölfarben, Borstenpinsel, Mallappen, 2 Gläser und 1 Leinwand 50 x 70 cm





Weitere Informationen erhalten Sie bei der Erwachsenenschule Thiersee, Renate Gruber, Tel. 0676/514 68 40 oder per Email:

erwachsenenschule @ thiersee.at