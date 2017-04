Kufstein : Arche Noe |

"DIE TRENKWALDER" live bei der Tanz Party für ALLE (Für Menschen mit Handicap, Eltern, Geschwister, Kinder, Freunde).



Sie sind eine Marke geworden in den zwanzig Jahren ihres Bestehens und stehen für Power, Polka, Party Pur. Hubsi Trenkwalder, Bassist "Demibata" Peter Wille und Philipp Haniger an der Gitarre machen das, was sie am besten können: Gas geben! EINTRITT FREI!!



Arche Noe, Südtirolerplatz 4 Kufstein (Bahnhof)