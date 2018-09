Arche Noe will Kleinkunst in Kufstein "vergrößern"

12.09.2018, 07:00 Uhr

Verein plant pro Jahr drei bis vier Produktionen unter professioneller Regie und setzt weiterhin auf "kleine" Kunst mit großer Vielfalt.

KUFSTEIN (bfl). Pünktlich zum Start in die neue Spielsaison blickt der Verein "Arche Noe" auf fünf Jahre Kleinkunst und plant im Programm der kommenden Monate Größeres. Die Sommerpause beendet der Verein mit einem Open Air Konzert mit Manuel Stemp & Band in Schwoich, dann startet man in ein neues Programm bei dem man vor allem auf externe, professionelle Regie setzt.Während der Verein in der Vergangenheit ein bis zwei Produktionen pro Jahr auf die Bühne brachte, strebt man nun danach drei bis vier Produktionen pro Jahr zu verwirklichen. Für die Regie sollen in Zukunft bewusst externe Profis herangezogen werden, um so abwechslungsreiche Inszenierungen auf die Bühne zu bringen. Vergeben wird die Regie vorwiegend an Berufsschauspieler, die sich in Richtung Regie weiterentwickeln wollen."Wir bekommen als Theater dadurch einen neuen Input. Wir erwarten uns davon sehr viel an Weiterbildung", sagt der Spielleiter Stefan Bric. "Gleichzeitig geben wir jungen, professionellen Schauspielern die Möglichkeit sich in Richtung Regie weiterzuentwickeln."

Vier Stücke im Programm

Vielseitigkeit auf kleiner Bühne

Den Anfang in diesem Jahr macht Caroline M. Hochfelner, die die Regie für "Es war die Lerche" von Ephraim Kishon übernommen hat. Die Komödie feiert ihre Premiere am 13. Oktober. Im Jänner 2019 kommt mit "Halbe Wahrheiten" von Alan Ayckbourn ein weiteres Stück unter Hochfelners Regie auf die Bühne. Im Frühjahr 2019 folgt das Regiedebüt von Tamara Burghart, während im Frühherbst "Midsummer" unter der Regie von Anne Clausen auf die Kleinkunstbühne kommt. Den Abschluss macht Stefan Bric selbst, der die Regie zum Monolog "Der Kontrabass" von Patrik Süßkind führen wird, wobei Helmuth A. Häusler auf der Bühne stehen wird.Die größte Veranstaltung des Jahres, das "Salzfassl", wurde vor vier Jahren aus der Taufe gehoben. Heuer findet sie erstmals im Kultur Quartier statt.Im neuen Programm will die "Arche Noe" aber auch vermehrt auf Veranstaltungen für Kinder- und Jugendliche setzen. So wird es jedes Monat eine Kinderveranstaltung geben. Die "Arche Noe" wird in Zukunft aber auch ein Standort für Kurse von "YA! Young Acting" sein. Jungen, angehenden Schauspielern soll bei dieser Theaterschule in verschiedenen Modulen eine Basisausbildung mitgegeben werden.Der Verein, der 1970 in Ebbs unter einem anderen Namen gegründet wurde, konnte bereits viele Erfolge auf der Bühne feiern. Vor fünf Jahren begann man in der "Arche Noe" in Kufstein mit der Kleinkunst. Von den Anfängen, bei denen teilweise nur fünf Leute im Publikum saßen, ist man heute weit entfernt. Die "Arche Noe" kann auf ein Stammpublikum mit rund fünfzig Abonnenten zählen. Besucher der Veranstaltungen kommen aus einem Einzugsgebiet, das sich von Innsbruck bis München erstreckt. Seit 2013 wurden schon sieben Eigenproduktionen auf die Bühne gebracht.Der Kulturverein zeichne sich vor allem durch seine Vielseitigkeit aus, sagt Obmann Siegfried Bric: "Wir bedienen die Jazz-, Poetry-, Karbarett- und Theaterschiene." Im Gegensatz zu anderen Theatereinrichtungen in und rund um Kufstein hat der Verein kein Stammensemble. Die Schauspieler sind meist routinierte Laienschauspieler aus der Region und werden im "Casting" ermittelt. Für zwei Produktionen arbeitete der künstlerische Leiter Stefan Bric bereits mit den zwei Profi-Schauspielern Daniel Lenz und Helmuth A. Häusler. Auf der Bühne stehen, ganz im Sinne der Kleinkunst, letztendlich nur zwei bis vier Schauspieler.