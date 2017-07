Ehrenring der Gemeinde Söll für Dr. Klaus Auer und Jakob Zott

21.07.2017, 10:34 Uhr

MR Dr. Klaus Auer hat sich 30 Jahre lang mit großer Fachkompetenz und in seiner freundlichen Wesensart um seine großen und kleinen Patienten gekümmert und buchstäblich rund um die Uhr mit seinem Team die ärztliche Versorgung von Söll und Umgebung sichergestellt. Daneben kümmerte er sich um notärztliche Dienstpläne und Bereitschaftszeiten als Sprengel- und Notarzt. Lehrer und Elter schätzen ihn als Schularzt, Sportler für seine fachliche Beratung, die Bevölkerung dankt ihm für die Betreuung als Hausarzt und betagte BürgerInnen für die regelmäßigen Besuche. Besondere Wertschätzung erwarb sich Dr. Klaus Auer als langjähriges Mitglied, Ausbildner und Ortsstellenleiter der Rotkreuz-Wache Söllandl (1991-2014) sowie als langjähriger Sportwart beim Tennisclub Söll.Jakob Zott wirkte als Lehrer acht Jahre in Schwoich, danach 30 Jahre an der Volksschule Söll, an der er die letzten 5 Jahre als Schulleiter fungierte. Darüber hinaus ist Zott seit 1977 Leiter der Erwachsenenschule und Chronist sowie Gründer der „Söller Akzente“, die er ab 1991 zur monatlich erscheinenden Gemeindezeitung entwickelt hat. Wertvolle Öffentlichkeitsarbeit leistet Jakob Zott auch im Sprengelausschuss, im Arbeitskreis „Kultur in Söll“ und bei weiteren Initiativen (besonders in der Dorferneuerung), wofür er vom Land Tirol 1998 mit der Verdienstmedaille ausgezeichnet wurde.Bgm. Alois Horngacher würdigte die Verdienste der beiden Geehrten, als Gratulanten stellten sich auch Erzbischof Franz Lackner, LA Alois Margreiter, NR Josef Lettenbichler und Landtags-Präsident Herwig van Staa in Söll ein.