Niederauer feierten neue Kirchturmspitze

26.09.2017, 11:59 Uhr

Nach dem festlichen Einzug in die Kirche erfolgte der Festgottesdienst zum 40-jährigen Priesterjubiläum von Peter Hausberger, der in seiner Predigt festhielt, wie sehr es ihn freue, dieses besondere Jubiläum in seiner Heimat zu begehen.

Pfarrer Peter Hausberger absolvierte sein Theologiestudium in Salzburg, übernahm im Anschluß das Diakonat in Zell am See / Schüttdorf, war Kooperator in Kitzbühel und Salzburg – Taxham, Pfarrer in Badgastein und Beckstein, und ist seit 1994 Pfarrer in Salzburg-St.Paul und Leopoldskron-Moos.Im Anschluss erfolgte der Festmesse erfolgte die Segnung und das Aufbringen des Turmkreuz durch die Ministranten. Der Osttiroler Kirchturm-Dachdecker Martin Berger war von Beginn an mit diesen Arbeiten betraut, und erledigte diese nach Ansicht der Wildschönauer mustergültig.Der Obmann des Pfarrgemeinderates Hans Gwiggner bedankte sich bei allen die dazu beigetragen haben, dass diese Renovierungsarbeiten durchgeführt werden konnten.