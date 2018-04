WÖRGL: Gewerkschaft vida Tirol - Pensionisten - Jahresberichtsversammlung

21.04.2018, 18:27 Uhr

Nach dem Totengedenken zeigte der Vorsitzende der Ortsgruppe Wörgl, Helmut Pangrazzi in einem umfangreichen Bericht auf dass im abgelaufenen Jahr eine Reihe von Sitzungen genau so abgehalten wurden wie Mitglieder Rechtsberatung oder auch die Grippeimpfung die über 200 Mitglieder nutzten. Auch nützen die Mitglieder die angebotenen Ausflüge immer gerne, so Pangrazzi.

Der Bundesvorsitzende Rudolf Srba ging in seinem Referat auf Wichtigkeit des Zuganges zum Kranken- und Gesundheitssystem ein sieht die Selbstverwaltung der Krankenkassen und der AUVA im höchsten Maß gefährdet. Die Zusammenlegung hieße nichts anderes als dass die Kassen in Hinkunft finanziell faktisch vom Staat, sprich Finanzminister, verwaltet würden und die Kassen bzw. auch die AUVA um alles ein Ansuchen werden stellen müssen.Unser Bestreben muss sein dass dieser Lebensstandart den wir errungen haben weiterhin erhalten bleibt. Die Alterssicherung die wir jetzt haben muss abgesichert sein. Denn wenn dies so weiter geht steuern wir auf eine neue Altersarmut zu und die wird im großen Ausmaß die Frauen betreffen.Die derzeitige Diskussion um den Pflegeregress ist beschämend, beschämend und demütigend für jene Menschen die den Pflegeregress in Anspruch nehmen, sie werden regelrecht denunziert. Ihnen will man so lange ins Gewissen reden bis sie selbst wieder bezahlen!Es ist richtig und wichtig dass der Breitbandausbau vorangetrieben wird. Aber was nützt dies der älteren Generation, den Pensionisten wenn sie sich diesen Service nicht leisten können? Aber diese moderne Technik wird uns in Hinkunft immer mehr begleiten.Günther Mayr wies darauf hin dass mit der Zerschlagung der AUVA nicht nur die AUVA eigenen Krankenhäuser in Gefahr sind sondern auch deren Kurheime und Kurzentren. Glauben sie nicht liebe Mitglieder, so Mayr, dass es nach der Reform noch für einen Pensionisten bzw. einer Pensionistin möglich ist eine Kur zu bekommen! Wie hervorragend unsere AUVA Reha-Zentren sind weiß jeder von uns. Auch eine Kira Grünberg konnte die enorm hohe Qualität des RZ in Bad Häring in Anspruch nehmen aber auch unser Verkehrsminister Norbert Hofer wurde drei Monate lang im Häringer RZ hervorragend betreut. Aber diese Personen wollen sich nicht dazu äußern und schweigen sich aus.