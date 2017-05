Erfolgreiches Wochenende für den RC Tirol

01.05.2017, 18:21 Uhr

Österreichischen Meistertitel für den RC Tirol im Ferry-Dusika-Stadion in Wien.

eh. Als einziger Tiroler Radclub wagte sich, wie bereits die Jahre zuvor, der ÖAMTC tomsiller.at RC Tirol, zur Österreichischen Meisterschaft Bahn, nach Wien. Diese fanden vom 27. bis 29. April statt. Trotz geringer Trainingsmöglichkeiten, die meistens am Renntag selber stattfinden, holte sich der in Vomp ansässige RC Tirol einen Österreichischen Meistertitel.Petra Huter erkämpfte sich diesen in der Klasse U17 im Temporennen, im Sprint wurde sie Dritte. Im Selbigen radelte Theresa Siller auf den zweiten Platz wie auch im Ausscheidungsrennen. Im Zeitfahren fuhr Theresa auf den dritten Rang. Lucas Zauchner wurde in der Kurzdistanzdisziplin Keirin Zweiter. Martin Peinelt landete bei der Einerverfolgung auf dem dritten Rang.

Hungerburg Classic

Das traditionsreiche Hungerbug Classic Rennen wurde in der U17 Kategorie von Petra Huter und Lucas Zauchner dominiert. Beide holten sich den ersten Platz. Martin Peinelt machte es ihnen bei den Junioren gleich. Zeitgleich wurde Petra bei den Mädchen Tiroler Meisterin am Berg.Bei den Frauen konnte sich Christina Schweinberger den zweiten Platz holen. Dahinter reihten sich auf den Plätzen vier, fünf und sechs Miriam Hager, Carina Fimml und Anna Huter ein.Thomas Siller fuhr bei den Junioren auf den siebten und Dominik Zauchner bei den U15 auf den vierten Platz.