WÖRGL: ESV Wörgl / Stocksport kämpft in der Bundesliga 1 um den Aufstieg in die Staatsliga.

01.05.2017, 14:59 Uhr

Wörgl spielt in der Bundesliga 1, gespielt wird im selbigen Modus wie in der Staatsliga. Die Bundesliga 1 besteht aus 16 Mannschaften, wobei 12 Mannschaften Aufsteiger aus der Bundesliga sind sowie 4 Absteigermannschaften aus der Staatsliga aus dem Spieljahr 2016, dies ist die höchste Liga. Gelost wurde der ESV Wörgl in die Gruppe C mit ESV Ladler Eisstöcke / Graz, ASKÖ Bad Ischl (O.Ö.) sowie der HSV St. Michael / Stmk.Aus der Bundesliga 1 werden 4 Aufsteiger für die Staatsliga 2018 ermittelt zudem gibt es 4 Absteiger die in die Bundesliga 2 müssen. Jede der Mannschaften hat 3 Heim- sowie 3 Auswärtsspiele. Es werden 5 Spiele bei jeder Begegnung gespielt. Gewinnt eine Mannschaft drei Spiele so bekommt sie 2 Spielpunkte, sollte jede Mannschaft 5 Punkte erreichen (so wie diesmal) gibt es pro Mannschaft 1 Spielpunkt. Letztendlich spielen dann Rang 1 und 2 um den Aufstieg, Rang 3 ist Steher der Bundeslliga 1 für 2018 und Rang 4 ist Absteiger in die Bundesliga 2 für das nächste Spieljahr.Der ESV Wörgl (Sektion Stocksport) der 1937 gegründet wurde feiert heuer sensationelle Erfolge: Bei der Bundesliga im Eisstockschießen 2017 auf Kunsteis schaffte die Mannschaft mit Teamkapitän Klaus Kogler mit dem 2. Platz den direkten Aufstieg in die Staatsliga 2018 (höchste Liga Österreichs).Die erfolgreiche Mannschaft des ESV Wörgl, Sektion Stocksport spielt auch im Sommerbewerb in der Bundesliga (zweithöchste Liga) und kämpft in den nächsten Wochen um den Aufstieg in die Staatsliga im Stockschießen – Sommer 2018 (auf Asphalt- oder Pflasterbelag).