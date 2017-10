Rezept für einen Allerheiligenstriezel

17.10.2017, 17:11 Uhr

* 1/2 kg Weizenmehl universal* 1 Ei* 2 dag Germ* etwas Salz* 6 dag Zucker* ca. 1/4 Milch* 6 dag zerlassene Teebutter.Mohn, Sesam, Hagelzucker oder Mandelsplitter zum Bestreuen.

* Aus den Zutaten einen Germteig bereiten und aufgehen lassen.* Danach Germteig in ca. 5 dag schwere Stücke teilen.* Aus jedem Teigstück eine 30 cm lange Rolle formen, etwas rasten lassen und Striezel flechten.* Striezel in ein mit Butterpapier belegtes Backblech legen, abdecken und aufgehen lassen.* Nach dem Aufgehen mit Ei bestreichen, danach mit Mohn, Sesam, Hagelzucker oder Mandelsplitter bestreuen.* Striezel nochmals ca. 15 Minuten gehen lassen und 20 Minuten bei ca. 200° C backen.