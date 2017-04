26.04.2017, 17:04 Uhr

Die Woche der Landwirtschaft steht unter dem Motto „Wir schaffen Land-Erlebnis“

Urlaub am Bauernhof

EISENSTADT. Seit zwanzig Jahren veranstalten die Landwirtschaftskammern in Österreich die „Woche der Landwirtschaft“. Die Botschaft ist immer gleich geblieben: „Wir wollen die vielfältigen Leistungen der Landwirtschaft aufzeigen“, so Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Stefan Hautzinger.Diesmal – vom 30. April bis 7. Mai – lautet das Motto „Wir schaffen Land-Erlebnis“. Ein dazu passendes Segment ist das touristische Angebot „Urlaub am Bauernhof“. „Hier kann der Tourist Landwirtschaft hautnah erleben“, so Hautzinger.

Vom Bio- bis zum Babyhof

Buchungsplus

„Wie kommt das Gras in den Burger“

Landjugend: „Daheim kauf ich ein“

Urlaub am Bauernhof-Betriebe stellen sich vor:

Die Auswahl für die Erholungssuchenden reicht von den Bio- und Vitalbauernhöfen über Winzerhöfe bis hin zu Reiter- und Kinderbauernhöfe. „Was mir besonders am Herzen liegt, sind die barrierefreien Bauernhöfe“, ergänzt Bauernhof-Obfrau Dorothea Jagschitz. In der „Woche der Landwirtschaft“ können sich Interessierte selbst ein Bild von den Spezialangeboten der „Urlaub am Bauernhof“-Betriebe machen (Termine unten).„Es ist für mich besonders erfreulich, dass es in den ersten drei Monaten des heurigen Jahres bereits ein Plus an Buchungen von 122 % gibt", zeigt sich LR Verena Dunst mit der Bilanz des bisherigen „Urlaub am Bauernhof"-Jahr zufrieden.Eine weitere Initiative richtet sich an die Schüler. Unter dem Motto „Gut zu wissen, wo’s herkommt“ gehen Seminarbäuerinnen in Schulen, um Kindern und Jugendlichen auf einfache Art und Weise über Qualität und Wert heimischer Lebensmittel aus bäuerlicher Produktion zu informieren. Beim neuen Schulprojekt der LFI (Ländliches Fortbildungsinstitut) steht unter dem Titel „Wie kommt das Gras in den Burger?“ das Rindfleisch im Mittelpunkt.Ganz dem Thema Regionalität widmet sich die Landjugend Burgenland im Jahr 2017. Mit Veranstaltungen und Aktionen, die unter dem Motto „Daheim kauf ich ein“ stehen, sollen die Menschen für das Einkaufen in der Region sensibilisiert werden.Spezialthema: Barrierefrei und LandhofKontakt: Familie Knausz, Windisch Minihof 17, A-8384 Minihof LiebauMail: urlaub@buchgrabenhof.at - Tel.: 03329/2392Spezialthema: Barrierefrei und WinzerhofKontakt: Familie Kracher, Wasserzeile 55-57, A-7143 ApetlonMail: weingut@seppkracher.at - Tel.: 0664/2032944Spezialthema: WinzerhofKontakt: Familie Jagschitz, Untere Lerchengasse 15, A-7064 OslipMail: office@remushof.at - Tel.: 0664/4328320Spezialthema: ReiterhofKontakt: Familie Fabian, Ludwigshof 34, A-7540 GüssingMail: fabian-office@aon.at - Tel.: 0664/4013231Spezialthema: Bio und Baby und KinderhofKontakt: Familie Krizmanich, Hauptstraße 91, A- 7302 Kroatisch MinihofMail: altes-zollhaus@uab-krizmanich.at - Tel.: 0676/4505853