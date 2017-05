Gewinnen Sie ein Wochenende im Steinschalerhof und weitere tolle Dirndl-Preise

04.05.2017, 14:36 Uhr

Entdecken Sie beim Fotografieren die wunderbare und universelle Frucht in unserer Region – die Dirndl.

Die Dirndl: Sie ist köstlich und gesund und typisch für unsere Kulturlandschaft - ein Wildstrauch der besonderen und liebenswerten Art.Laden Sie unter diesem Beitrag Fotos von der nun bald beginnenden Blüte bis zur Frucht, von Speisen mit Dirndln, alten und besonderen Dirndlstauden, Dirndln in der Landschaft, Produkten aus der Dirndl usw. hoch. Einen Sonderpreis gibt es für Kurioses mit und aus der Dirndl.

Das gibt's zu gewinnen

Noch kein Regionaut?

Einsendeschluss ist der 30. September 2017

Dirndl-Bilderausstellung

ein Dirndl-Wochenende für zwei Personen im Steinschalerhof Dirndl-Genusskörbe, gefüllt mit köstlichen Dirndl-Produkten aus den Hofläden Steinschaler und Gatterer, Raiffeisen-Sparbücher, Styx Naturkosmetik, Karten fürs Geschirrmuseum Wilhelmsburg, Dirndleck-Trachtengutscheine, und vieles mehr.Dann aber schnell registrieren und Regionaut werden!Eine kurze Erklärung dazu findest du hier Bis Anfang Oktober könnt ihr für die schönsten Bilder per "Gefällt-Mir"-Angabe abstimmen.Die Preisverleihung findet im November im Wildkräuterhotel Steinschalerhof, im Rahmen eines nachhaltigen Kamingespräches statt.Zusätzlich werden die schönsten Bilder dann in einer Ausstellung in der Raiffeisen-Galerie in Ober-Grafendorf präsentiert, wo weitere Preise im Gesamt-Wert von über € 2.000 warten. Die 15 besten erhalten ihr Werk auf einem A2-Keilrahmen gezogen sowie ein Raiffeisen-Sparbuch mit 150, 100, oder 50 Euro!