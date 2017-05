WKOÖ-Präsident Rudolf Trauner tritt wegen Parkinson-Erkrankung zurück

10.05.2017, 10:26 Uhr

„Nachdem mir zuletzt immer öfter gesundheitliche Probleme zu schaffen machten, habe ich ärztliche Hilfe in Anspruch genommen. Dabei wurde nun eine Parkinson-Erkrankung diagnostiziert und mir dringend geraten, mein tägliches Arbeitspensum deutlich einzuschränken", so Trauner. Die Amtsübergab soll in der nächsten Sitzung des Wirtschaftsparlaments im Juni stattfinden.

Geboren am 8. Februar 1954, hatte Trauner das Amt des Präsidenten der WKO Oberösterreich am 25. November 2003 übernommen, da sein Amtsvorgänger Viktor Sigl in die Landesregierung wechselte. Nach drei Wiederwahlen 2005, 2010 und 2015 hatte Trauner die Amtsübergabe an Doris Hummer schon im Jänner 2017 angekündigt.