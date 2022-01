KAPPL (jota). Veterinärrat Ludwig Pfund feierte am 7. Jänner 2022 im Kreise seiner Familie seinen 75. Geburtstag. Seit 50 Jahren ist Pfund Tierarzt im Stanzertal und Paznaun. Für seine Bauern ist er unverzichtbar.

"Unser Tierarzt ist für uns ständig und immer erreichbar, zu jeder Tages- und Nachtzeit, an Sonn-und Feiertagen, das ganze Jahr über", sind sich die Bauern des Paznaun und Stanzertales einig. "Einen besseren Tierarzt gibt es nicht!"

Ludwig Pfund ist mit Leib und Seele Tierarzt und hat nicht nur ein umfangreiches Wissen, sondern ist auch immer gut aufgelegt. "Wir kennen Ludwig nur gut gelaunt!" so die Ortsbauernobleute beider Täler, die sich zum 75. Geburtstag etwas Besonderes einfallen ließen. Die Gebietsobleute Mario Zangerl aus Ischgl und Thomas Strolz aus St. Jakob sowie deren Stellvertreter Johannes Reinalter aus Kappl und Andreas Matt aus Flirsch luden alle Obleute ein, Geschichten, Anekdoten und Begebenheiten aus dem Leben von Ludwig Pfund zu sammeln und aufzuschreiben. Paul Zangerl aus Ischgl sorgte für den nötigen Schliff und so entstand ein ganz persönliches Buch mit dem Titel "An pfundiga Viechdokter - 50 Jahre Tierarzt im Paznaun und Stanzertal" über den Tierarzt aus Kappl. "Einmal war Ludwig auf einer Jagdversammlung und wurde dann zu einem Notfall nach Schnann gerufen. Eine Kuh konnte nicht kalben und Ludwig verließ kurzerhand die Versammlung, leistete Geburtshilfe und besuchte anschließend nochmals die Versammlung. Das zeichnet ihn einfach aus", bringt es Johannes Reinalter auf den Punkt.

"50 Jahre Tierarzt ist eine lange Zeit, in der sich viel ereignet hat", blickt Ludwig Pfund auf ein arbeitsreiches, aber zufriedenes Berufsleben. Auch wenn die Anfänge nicht leicht waren, so überzeugte Pfund bald mit seinem Wissen und Können. Durch seine unkomplizierte, umgängliche und feine Art wurde der "Viechdoktor" schnell beliebt und geschätzt. Es ist mehr als ein Beruf, es ist Berufung und Leidenschaft.