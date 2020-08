NAUDERS (sica). Die B180 Reschenstraße wird aufgrund von Sicherungsmaßnahmen ab dem 31. August bis 2. Oktober von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr gesperrt sein. Der Verkehr wird über die Martinsbrucker Straße umgeleitet. Danach werden die Arbeiten unter Verkehrsführung fortgesetzt.

Baubeginn nach hinten verschoben

Auf der B180 Reschenstraße werden ab nächsten Montag im Bereich zwischen Kilometer 26 und 26.8 Sicherungsmaßnahmen an einem Felsturm durchgeführt. Der eigentliche Baubeginn wäre für Mitte August geplant gewesen. Bürgermeister von Nauders, Helmut Spöttl wurde darüber in einer Besprechung auf der Bezirkshauptmannschaft Landeck Ende Juli informiert. "Ich habe daraufhin mit aller Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht, dass es in keinster Weise akzeptabel und hinnehmbar ist, dass man von derartigen Vorhaben so kurzfristig informiert wird", so der Bürgermeister in einem Schreiben an die Gemeindebürger auf der Gemeindehomepage.

"Mein Wunsch war, die Arbeiten um mindestens einen Monat nach hinten zu verschieben.", erläuterte Bürgermeister Spöttl auf Anfrage der BEZIRKSBLÄTTER "Meiner Forderung wurde teilweise nachgekommen und der Beginn auf den 31. August nach hinten verlegt. Ein späterer Start sei wegen der Notwendigkeit und der Dauer der Arbeiten nicht möglich gewesen." Der Wunsch für die Verschiebung ist für Helmut Spöttl ganz klar: "Eine solche Sperre ist für die Bevölkerung während der noch laufenden Sommersaison natürlich nicht erfreulich. Zusätzlich muss man bedenken, dass die Umleitung am Ort vorbeiführt und dadurch auch ein wirtschaftlicher Schaden möglich ist."

Von 31. August 2020 bis 2. Oktober 2020 ist die B 180 Reschenstraße von der Kajetansbrücke in Pfunds bis zum Kreuzungsbereich B 185 Martinsbrucker Straße in Nauders jeweils von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 17 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

Umleitung über die Martinsbrucker Straße

Ab Montag, den 31. August ist die Reschenstraße von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr bis 2. Oktober durchgehend gesperrt, am Samstag und Sonntag ist die Straße geöffnet. Knapp vier Wochen lang wird der Verkehr über die Martinsbrucker Straße (Abzweigung vor der Kajetansbrücke nach Pfunds) umgeleitet. "Mit der Umleitung entsteht ein zeitlicher Mehraufwand von etwa 15 Minuten", erklärt der Bürgermeister. Pendler seien aufgrund der Sperrzeiten nicht so stark betroffen. Nach Ablauf der vier Wochen werde die Baustelle unter Verkehrsführung fortgesetzt. "Es kann zu Unterbrechungen unterschiedlicher Dauer kommen, je nach dem ob Betonarbeiten oder ähnliches durchzuführen sind.", so Spöttl. Im Zeitraum von 5. Oktober 2020 bis 27. November 2020 finden mehrere Materialtransporte mittels Hubschrauber statt. Der Verkehr auf der B 180 Reschenstraße wird während der Flüge für jeweils maximal 20 Minuten angehalten: Der gesamte Verkehr verbleibt auf der Reschenstraße. An weiteren fünf Arbeitstagen werden außerdem Betontransporte mit dem Hubschrauber durchgeführt. Während dieser Phase wird der gesamte Verkehr aus Sicherheitsgründen über die Schweiz umgeleitet. Fahrzeuge mit Anhänger über 6,5 Meter Länge sowie Busse über 13 Meter Länge verbleiben auf der B 180 Reschenstraße. Die Wartezeit für diese Fahrzeuge beträgt jeweils maximal 60 Minuten. Die Fertigstellung der Arbeiten soll Ende November erfolgen.

Zu den Sicherungsmaßnahmen

In die Sicherungsmaßnahmen werden vom Land Tirol knapp eine Million Euro investiert. Bei der geologischen und geotechnischen Begutachtung dieses steinschlaggefährdeten Bereichs der B 180 Reschenstraße ist festgestellt worden, dass ein Felsturm oberhalb der Straße zu sichern ist. m betroffenen Bereich läßt die Landesstraßenverwaltung nach den Felsräumungsarbeiten Schutzgerüste errichten. „Der Felsturm wird mittels Betonanker gesichert. Zudem werden Felsvernetzungen installiert, um die Sicherheit der StraßenbenützerInnen vor Steinschlagereignissen weiter zu erhöhen. Sämtliche Material- und Gerätetransporte erfolgen auf Grund der Unzugänglichkeit mittels Hubschrauber“, informiert Robert Zach von der Landesabteilung Verkehr und Straße.

