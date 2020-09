SERFAUS. Das große Theaterprojekt „Serfauser Erbe“ anlässlich der ersten urkundlichen Erwähnung von Serfaus vor 800 Jahren feiert am 12. September Premiere.

Theaterprojekt findet trotz Corona statt

Das Jahr 2020 wird neben der Coronakrise auch als Jahr der großen Unsicherheiten in die Geschichte eingehen. Wie geht es weiter? Werden geplante Projekt durchführbar sein? Werden Veranstaltungen sinnvoll möglich sein? Hier bildet natürlich auch die Theatergruppe Serfaus keine Ausnahme.

Lange wurde beobachtet, eingeschätzt und spekuliert ob das geplante große Theaterprojekt anlässlich der ersten urkundlichen Erwähnung von Serfaus vor 800 Jahren stattfinden kann.

„Es war wirklich eine sehr schwere Zeit für unseren Verein. Immer wieder wurden wir gefragt wie es mit kommenden Theateraufführungen ausschaut. Außer ein „wir wissen es nicht“ konnte nicht geantwortet werden!“ resümierte der Obmann von Theater Serfaus, Daniel Schwarz.

Als schließlich die Lockerungen der Bundesregierung im Frühjahr bekannt gegeben wurden, fasste der Ausschuss einen Entschluss: Es soll im Herbst gespielt werden! Natürlich würde ein wachsames Auge jederzeit auf die aktuelle Infektionskurve gerichtet sein. Autorin und Regisseurin Selma Mahlkecht war auch schnell überzeugt, somit begannen die ersten Leseproben Ende Juni und die ersten Proben auf der Bühne im Juli. Fast täglich begegnete man sich im Kultursaal, das Bühnenbild musste aufgebaut, Kostüme ausgesucht und Szenen geprobt werden. Selma weiß es die SpielerInnen zu fordern und aus der Reserve zu locken, natürlich kam der Spaß auch nie zu kurz. „Selma forciert andere Probenabläufe, anders als wir es gewohnt waren. Es war schon eine Umstellung teilweise drei bis vier Mal in der Woche zu proben. Aber es hat sich wirklich bezahlt gemacht“, so der Obmann.

Premiere am 12. September: Nach viel Unsicherheit heißt es nun in Serfaus: „Bühne frei“ für das Stück Serfauser Erbe.

Foto: Theater Serfaus

hochgeladen von Othmar Kolp

Premiere am 12. September

Im August wurden schließlich Nägel mit Köpfen gemacht, Premiere des Stücks „Serfauser Erbe“ sollte am 12. September gefeiert werden. Viel Arbeit war noch zu erledigen, angefangen von der unzureichenden Beleuchtung im Kultursaal bis zu den organisatorischen Herausforderungen, welche die Coronakrise bei Veranstaltungen mitbringt. Dies sorgte natürlich noch für zusätzlichen Stress bei den Mitgliedern. „Wir sind uns ob der großen Verantwortung bewusst was es heißt, einen Spielbetrieb während dieser Zeit durchzuführen. Deshalb werden wir natürlich die vorgeschriebenen Maßnahmen einhalten und heuer erstmals rein auf Onlinereservierungen und eine begrenzte Platzanzahl setzten. Wir wollen die Corona-Thematik nicht auf die leichte Schulter nehmen!“ so Schwarz abschließend.

Serfaus feiert 800 Jahre – mit VIDEO

Zum Stück "Serfauser Erbe"

Wer bekommt das Erbe des Serfauser Bauern Fulgenz Hauser? Testament ist keines vorhanden – und seine drei Erbinnen Bärbel, Marianne und Rosi können sich auf keine gemeinsame Lösung einigen. Jede hat ihre ganz eigenen Vorstellungen, was aus dem alten Bauernhof werden soll: eine schicke Residenz für Touristen, ein alternativer Bio-Bauernhof oder aber ein Haus der Dorfgemeinschaft. Jede ist überzeugt, die ideale Lösung für das Erbe gefunden zu haben. Doch nicht nur die Erbinnen streiten sich, die Geister der Vergangenheit wollen ebenfalls noch ein Wörtchen mitreden. Sie beobachten das Treiben aus dem Jenseits und mischen beim Streit um das Erbe kräftig mit. Auch Fulgenz spukt durch das Haus und lacht sich ins Fäustchen. Was keiner weiß: Er hat noch ein Ass im Ärmel … „Serfauser Erbe“ ist ein Auftragswerk des Theatervereins zur 800-Jahr-Feier von Serfaus. Das Stück der Südtiroler Dramatikerin Selma Mahlknecht nimmt Vergangenheit und Gegenwart des Dorfs humorvoll aufs Korn und fragt, welche Zukunft sich die Bewohner für ihr Dorf wünschen. Das Besondere: Am Ende bestimmen die Zuschauer, wer das Serfauser Erbe bekommen soll. Welches Projekt kann am meisten überzeugen? Gelingt es den Geistern, für ihre eigenen Favoriten erfolgreich dazwischenzufunken? Diese Frage wird bei jeder Aufführung aufs Neue entschieden...

Infos und Termine

Reservierungen aufgrund der COVID19- Verordnung nur online unter www.theater-serfaus.com möglich!

Termine: Samstag 12. September, Dienstag 15. September, Sonntag 20. September, Dienstag 22. September, Dienstag 29. September, Dienstag 6. Oktober

Beginn jeweils um 20:15, außer Sonntag 20. September: Beginn um 15:00 Uhr

Eintritt: Erwachsene 12 Euro, Kinder 8 Euro

Mehr News aus dem Bezirk Landeck: Nachrichten Bezirk Landeck