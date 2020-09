INNSBRUCK/FLIEß. Am Wochenende ging fand die Miss Alpin Wahl im Casino Innsbruck statt. Auf das Stockerl schaffte es die 23-jährige Jana Gigele aus Fließ.

Dritter Platz ging nach Fließ

Am Samstag, den 5. September 2020 fand im eleganten Ambiente des Casino Innsbruck die erste Miss Alpin Wahl statt. Eine prominente Jury mit unter anderem Schauspielerin Ronja Forcher, Filmemacher Burnz Neuner und Starfotograf Angelo Lair hatten die Qual der Wahl. Thomas Hayo, Starjuror von Germany’s Next Topmodel gab via Videobotschaft kurz vor der Show noch Tipps an die Finalistinnen. Nach drei Modedurchgängen vom heimischen Unternehmen Tiroler Adlerin, Sportmode von Women’s Best und mit beeindruckenden Abendkleidern von Bems Mode stand das Ergebnis fest: Die 23-jährige Jana Gigele aus Fließ ist die Drittplatzierte bei der Miss Alpin Wahl 2020. Der Sieg ging an Lisa Chitana Harasser, 20 Jahre, Schneidermeisterin aus Ellmau und Zweitplatzierte wurde Anja Wartbichler, 21 Jahre, Verkäuferin aus Jochberg. Alle Kandidatinnen nahmen tolle Preise mit nach Hause.

Lisa Chitana Harasser (mi.) ist Miss Alpin 2020. Zweitplatzierte wurde Anja Wartbichler (li.) und den dritten Platz erreichte die 23-jährige Jana Gigele, Versicherungskauffrau aus Fließ (re.).

Foto: Bernhard Flatscher

hochgeladen von Carolin Siegele

Nicht nur Aussehen zählt

Nicht nur auf das Aussehen kam es an, sondern auch auf Charisma und Rhetorik beim Interview. Die Miss Alpin Wahl soll den jungen Damen einen Einstieg in eine erfolgreiche berufliche Karriere ermöglichen und ihr Selbstvertrauen stärken. Nicht vergessen wird in der Amtszeit der Miss der soziale Aspekt. Sie unterstützt obdachlose Frauen in Tirol mit unterschiedlichen Projekten.

