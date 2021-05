LANDECK. Die FSBHM Landeck- Perjen kann heuer zum ersten Mal ihren fertig ausgebildeten Kindergartenassistentinnen zum erfolgreichen Abschluss gratulieren.

Bereit für den Einsatz im Kindergarten

Schülerinnen der FSBHM sind bereit für den Einsatz im Kindergarten! Nach mehrjähriger Ausbildung kann die FSBHM Landeck- Perjen heuer zum ersten Mal ihren fertig ausgebildeten Kindergartenassistentinnen zum erfolgreichen Abschluss gratulieren. Selina Kathrein, Laura Waldegger, Amélie GAtt und Hannah Traxl haben die Ausbildung abgeschlossen.

Die ersten ausgebildeten Kindergartenassistentinnen der FSBHM: Selina Kathrein, Laura Waldegger, Amélie Gatt und Hannah Traxl mit Fachlehrerin Zangerl Katharina (v.li.)

Foto: FSBHM Landeck

hochgeladen von Carolin Siegele

Seit dem Schuljahr 2018/19 wird an der Fachschule für ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement Landeck-Perjen die Kompetenzausbildung zur Assistenzkraft in Kinderbetreuungseinrichtungen angeboten. Mit dieser Ausbildung erhalten die Assistenzkräfte in Kindergarten und Kinderkrippe ein fundiertes Fachwissen für ihre tägliche Arbeit mit Kindern. Nach zahlreichen Stunden in Theorie und Praxis sind die Absolventinnen bereit für den Berufsalltag. Zusätzlich zur Facharbeiterin im ländlichen Betriebs- und Haushaltsmanagement haben die Schülerinnen somit auch eine fertige Berufsausbildung in der Tasche. Mit dieser vielseitigen Ausbildung stehen ihnen in Zukunft alle Türen offen.

"It's wine o'clock" an der FSBHM Landeck-Perjen

Mehr News aus dem Bezirk Landeck: Nachrichten Bezirk Landeck