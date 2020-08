BEZIRK LANDECK. Ende vergangener Woche konnten zahlreiche Oldtimer-Schmuckstücke auf den Straßen des Bezirkes bestaunt werden, die im Rahmen des Ötztal Classic unterwegs waren.

Arlberg-Außerfern Runde am Freitag

Alles begann am Donnerstag, 6. August mit der Imster Runde über 73 Kilometer. Am Freitag wurde die Ötztal-Classic mit der Arlberg-Außerfern Runde über 180 Km fortgesetzt. Wer aufmerksam auf den Straßen im Bezirk Landeck unterwegs war, konnte beispielsweise bei Schönwies oder Zams und am Arlbergpass tolle Oldtimer bestaunen.

Auch durch Zams rauschten die alten Prachtstücke.

Den enorm hohen Lufttemperaturen geschuldet „schwitzten die alten Schnauferln“ ihr kochend heißes Kühlwasser aus allen Schläuchen, als es über die drei Pässe Arlbergpass, Flexenpass und zum krönenden Abschluss noch über das Hahntenjoch zurück nach Ötz ging.

Olympiasieger Patrick Ortlieb mit dem Porsche bei Schönwies unterwegs mit Blick zum Tschirgant.

„Tirol bei der Ötztal-Classic in all seinen Facetten kennenlernen“, das gab der Obmann des Oldtimer Club Ötztal als Motto für die Starter aus fünf Nationen aus. Überall entlang der Strecke standen Besucher mit Starterlisten am Straßenrand und applaudierten den vorbeifahrenden Teilnehmern.

Joe Josef Falkner unterwegs vor der Kronburg.

Fachkundige Kommentare konnte man hören: „Da kommt noch der in Martini Racing lackierte Lancia Delta Gruppe A mit 330 PS.“ Ein andere wusste: „Die Startnummer 72 ist ein ganz seltener Lotus Eclat S2 Riviera Bj. 1982 von dem lediglich 152 Stück gebaut wurden“. Olympiasieger Patrick Ortlieb verblüffte das Publikum als er anstelle mit seinem Jaguar E-Type mit einem feuerrotem Porsche 356 angerauscht kam. Gesamtrang 11 ist eine Topleistung für den Hotelier aus Lech und seiner Frau Kathrin. Die abschließende Inntal Runde am Samstag beinhaltete 20 Wertungsprüfungen, die auf 156 Km verteilt wurden.

Nach 411 Kilometern und 49 Wertungsprüfungen kamen von den 90 gemeldeten Fahrzeugen 84 gut durch Tirol, die meisten von ihnen haben sich spontan entschieden auch an der 23. Ötztal-Classic 2021 teilzunehmen. Ein größeres Lob kann man dem Veranstalter, und dem Rennleiter Gerhard Holzknecht vom Oldtimer Club Ötztal nicht machen.

