Positive Bilanz der Oberländer Sängerrunde

02.02.2018, 22:55 Uhr

"Insgesamt hatten wir 59 Aktivitäten im Jahr 2017", bilanzierte Obmann Otmar Kröll. Dazu zählten unter anderem 35 Proben oder 13 Ausrückungen. "Zu den schönsten Ausrückungen gehörten die Wallfahrtsmesse auf Kronburg, Singen für unsere Kollegen, das gemeinsame Konzert mit dem Frauenchor Mitanond oder das Advent- und Weihnachtssingen!" Auch im heurigen Jahr sind wieder zahlreiche Aktionen geplant, wie beispielsweise Liederabende oder Mariensingen. Otmar Juen, der seit letztem Jahr den Chor leitet, stellt das Musikjahr unter das Motto "Freude am Singen". "Ziel ist es junge Leute aufzunehmen", erklärte der Chorleiter."Wir wollen nicht jammern, sondern die fleißigsten Probenbesucher belohnen", dankte Kröll den Chormitgliedern Georg Hackl und Bernhard Klaunzer, die nur einmal bei den Proben gefehlt hatten. Walter Gstier, Wolfgang Mathoy und Josef Schultes waren bei allen Ausrückungen dabei. "Auch euch gebührt ein herzliches Danke dafür!"Die Oberländer Sängerrunde verlieh Arthur Siegele das große goldene Ehrenzeichen für 25-jährige Mitgliedschaft. Otmar Juen wurde vom Tiroler Sängerbund mit dem Ehrenzeichen in Gold für außerordentliche Verdienste um das Sängerwesen in Tirol ausgezeichnet. Peter Scheiber erhielt für 40-jährige Mitgliedschaft das Ehrenzeichen in Gold mit Kranz, ebenfalls vom Tiroler Sängerbund.LO Manfred Duringer und Bgm. Siggi Geiger gratulierten und dankten dem Chor für ihr Engagement.