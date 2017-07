Sunny Mountain Sommerfest - fester Bestandteil im Kappler Bergsommer

23.07.2017, 19:44 Uhr

Bergbahnen-Geschäftsführer Andreas Kleinheinz freute sich, dass zahlreiche Einheimische und Gäste beim Fest dabei waren. "Neu ist, dass an den nächsten Sonntagen ein Frühschoppen durch einen Alleinunterhalter im Erlebnispark bei guter Witterung stattfindet", erklärt Kleinheinz.Der Niederseilgarten wurde heuer von fünf auf zehn Stationen erweitert und wird dadurch noch attraktiver.Auch im Almmuseum findet zweimal wöchentlich eine Schaukäserei statt. "Dieses Angebot wurde so gut angenommen, dass wir jetzt zweimal pro Woche käsen", erläutert der Geschäftsführer. Eine Verkostung mit Almkäse und -butter sowie selbstgebackenem Bauernbrot darf natürlich nicht fehlen.Beim Sommerfest wurde wieder speziell für Kinder ein tolles Programm zusammengestellt. Flying Fox, der Kletterturm der Bergrettung, ein Go-Kart-Parcour, Spiele mit der Feuerwehr oder der Auftrtitt eines Zauberers versprachen Abwechslung, Spannung und Spaß.Unter den Gästen waren ua Bgm. Helmut Ladner, Norbert Grissemann, Alfons Parth, Andreas Steibl vom TVB, Seilbahnkollegen Markus Walser von Ischgl bzw. Manfred Merten von St. Anton oder Haubenkoch Martin Sieberer.Die Kappler Bergbahnen sind täglich zwischen 8:30 und 16:30 Uhr in Betrieb.

NACHGESCHENKTDie Kappler sind sehr kinderfreundlich. Im Sunny Mountain Erlebnispark auf Dias ist für alle Altersgruppen etwas Passendes dabei. Der Niederseilgarten beispielsweise fördert nicht nur Geschicklichkeit und Beweglichkeit der Kinder, sonder auch Trittsicherheit und Schwindelfreiheit. Außerdem machts einfach nur Spaß. Natur pur - mal ganz ohne Handy!