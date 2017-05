Fließ: PKW-Kollision forderte zwei Verletzte

11.05.2017, 10:40 Uhr

Ein PKW-Lenker übersah bei einem Wendemanöver ein unmittelbar nachkommendes Fahrzeug.

FLIEß. Am 10. Mai 2017 um 17:15 Uhr lenkte ein 23-jähriger polnischer Staatsangehöriger mit einem 30-jährigen Mann als Beifahrer seinen PKW auf der Landesstraße Nr. 76 (Landecker Straße) von Fließ kommend in Fahrtrichtung Landeck. Nachdem er bemerkte, dass er in die falsche Richtung unterwegs war, lenkte er sein Fahrzeug an den rechten Fahrbahnrand. Beim anschließenden Wendemanöver übersah er einen unmittelbar nachkommenden PKW, welcher durch eine 24-jährige Österreicherin gelenkt wurde. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 24-jährige Lenkerin und deren 30-jährige Beifahrerin wurden unbestimmten Grades verletzt und ins Krankenhaus Zams eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (Quelle: Polizei)