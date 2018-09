Kauner Oktoberfest

23.09.2018, 16:56 Uhr

Zum 15. Oktoberfest lud die Musikkapelle Kauns ins Festzelt auf dem Dorfplatz.

O’zapft is!

Zünftig, trachtig, schmackhaft, so war es am vergangenen Wochenende im Festzelt in Kauns. Die Musikkapelle Kauns hatte zum Oktoberfest geladen und zahlreiche Gäste und Freunde kamen– und nahezu alle in Dirndl, oder Lederhose, kariertes Hemd und Co. waren total angesagt – zur Freude der Gastgeber.Schmackhafte Weißwürste, Stelzen mit Knödel und Kraut, frisches Festbier und eine illustre Gästeschar aus nah und fern haben es ich nicht nehmen lassen nach Kauns zu kommen, um zu feiern.Im Anschluss an den Anstich des ersten Bierfasses durch den Bgm. Matthias Schranz wurde das 15. Oktoberfests in Kauns eröffnet. Beste Stimmung und Unterhaltung beim traditionellen Oktoberfest war garantiert durch Böhmisch Damisch und lud die Besucher zu bester Unterhaltung ein.Die Musikkapelle bedankt sich bei den zahlreichen Gästen und freut sich schon auf das nächste Oktoberfest 2019!