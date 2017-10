Kipferl zum Internationalen Tag des Brotes

12.10.2017, 14:30 Uhr

Zum internationalen Tag des Brotes am 16. Oktober übergab Bezirksinnungsmeister Alfons Wachter (Bäckerei-Konditorei Wachter in Zams) stellvertretend für alle Bäcker des Bezirkes Landeck an BEZIRKSBLÄTTER-Geschäftsstellenleiter Peter Hergel 150 gefüllte Sackerln mit schmackhaften Kipferl, die von den BB-Mitarbeitern an die Kunden, Geschäftspartner und LeserInnen verteilt wurden.